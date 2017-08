Au moins trois unités d’intervention et de secours de la police sont actuellement déployées dans le fokontany des 67 ha sud suite à une « vindicte populaire » dont un présumé bandit a été victime.

Les faits se sont déroulés jeudi 10 août. « Une alerte nous est parvenue signalant que certains individus allaient venger leur proche », a indiqué une source au sein de fokontany, hier.

Les habitants ont immédiatement déposé plainte portant sur cette atteinte à la sûreté publique au commissariat.

Depuis presque une semaine, le calme semble revenu sur le territoire, si l’on se tient aux explications d’un chef d’éléments de la police chargée nuitamment de patrouilles.

Ce dernier précise que des noms de suspects ont déjà été signalés et qu’un coup de filet pourrait s’effectuer dès que l’ordre en serait donné. L’enquête est en cours.

Le chef de fokontany a tenu à signaler que cette victime a déjà été pour-

suivie par la foule depuis un autre endroit et a été torturée à mort dans leur quartier.

« Aucune personne des 67 ha sud n’a pris part à cette vindicte populaire du fait que la police est arrivée à temps pour maîtriser la foule. Le jeune homme n’a pourtant pas survécu à ses blessures », a-t-il indiqué.

La tension serait apaisée. La sécurisation de la zone se poursuit toujours par peur d’une éventuelle vengeance, selon une source sécuritaire.

Aucune arrestation n’a eu lieu ni pendant ni après cette scène de crime.

H.L.