La Cour suprême de Madagascar célèbre son 56e anniversaire. Les magistrats reconnaissent les anomalies au sein de la Justice. Le professionnalisme est évoqué comme solution.

Redorer le blason de la Justice. Tel est le maître mot des interventions pendant la célébration du 56e anniversaire de la Cour suprême de Mada­gascar, hier à Anosy.

À travers des introspections, les différentes allocutions évoquent la nécessité de prendre un nouveau départ. À l’instar de ceux qui ont pris la parole, Hery Rakotozandry, président du Tribunal de première instance d’Antananarivo a évoqué la perception de l’opinion publique sur le monde de la Justice.

« Quand on parle de la Justice, les esprits s’embrasent et les discussions s’enveniment. Pour être honnête, ces récriminations ou réprobations ne sont pas forcément illégitimes », a-t-il regretté.

Les faits confirment cette allégation, au vu de la recrudescence de la vindicte populaire pendant le premier semestre de cette année. Des actes témoignant la perte de la crédibilité de la Justice dans l’opinion publique. Tout récemment, les incidents du district d’Ikongo marquent le paroxysme de cette perte de confiance.

Ce constat a été, par ailleurs, confirmé par Robertson Ranary Rakotonavalona, procureur général auprès la Cour suprême dans son discours. Il a ainsi énuméré les maux qui minent ce secteur, en citant, entre autres, la cupidité, la partialité, la passivité voire l’indifférence, l’incom­pétence, toutes formes de discrimination.

Une note négative reflétant la réalité. Figurant parmi les secteurs les plus touchés par la corruption selon les rapports de Transparency International, des défis de taille sont à relever.

Réveil

Suite à ce mea culpa quasi-unanime, les différents intervenants ont également évoqué la nécessité de redorer le blason de la Justice. Alexandrine Elise Rasolo, ministre de la Justice et vice-présidente du Conseil Supé­rieur de la magistrature somme ses pairs de changer de mentalité, et de laisser les pratiques qui ternissent l’image de la Justice. Quand au prési­dent de la République Hery Rajaonarimampianina, il a soulevé le professionnalisme dans l’accomplissement de leur travail. Il a ainsi rappelé l’importance du principe d’indépendance de la Justice.

« (…)[il nous faut] une justice qui soit comprise, respectée et respectable, forte et en cohérence avec les aspirations de la société, il faut des juges compétents, indépendants, professionnels, et dotés de réels pouvoir dans leurs fonctions », a-t-il souligné.

Réclamé par le Syndicat des magistrats de Madagascar depuis le début de l’année, le président de la République a évoqué l’indépendance de la Justice. « L’indépendance est dans la tête. Il s’agit de votre conscience malgré les pressions que vous subissez. Je vous encourage à respecter la vérité, et à oser refuser la corruption », a-t-il martelé.

La célébration du 56e anni­versaire de la Cour suprême a été marquée par une double inauguration. Il s’agit de bâtiments au niveau du Parquet du Tribunal de Première Instance d’Anta­narivo destinés aux archives de l’état civil, de la Cour d’appel et du TPI d’Antana­narivo. Le logiciel ILO, permettant la gestion dynamique des affaires au niveau de la Cour administrative a également été lancé officiellement hier.

Andry Rialintsalama