La célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et le Vatican a réuni du beau monde. Les extrêmes de l’arène politique ont communié le temps d’une messe où l’église catholique a insisté sur la réconciliation.

Réconcilia-tion. Une voie dans laquelle est engagée l’église catholique, selon monseigneur Odon Razanakolona, archevêque de l’archidiocèse d’Antananarivo, dans un discours prononcé, hier, à Mahamasina, durant la messe célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et le Vatican.

Un engagement que l’EKAR a, vraisemblablement, souhaité affirmer en invitant l’ensemble de la classe politique, qu’importe le courant qu’il défend. Le temps d’une messe présidée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, les catholiques ont réussi le tour de force de rassembler les extrêmes de l’arène politique, qu’ils soient fidèles de cette confession ou non. Étant donné la portée diplomatique du rendez-vous, certes, les tenants du pouvoir conduit par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, ont répondu massivement présents.

La présence du numéro 2 du Vatican pour cette célébration de ses 50 ans de coopération avec la Grande île découle, d’autant plus, d’une invitation du pape François, faite par le locataire d’Iavoloha, durant son escapade vaticane, en 2014.

Béatitude

Une image, par ailleurs, a particulièrement, été saisissante, hier. Pour la première fois, depuis le clash mettant un terme aux sommets à cinq, dans le cadre du processus de réconciliation nationale, les anciens chefs d’État que sont Albert Zafy, Didier Ratsiraka, Marc Ravaloma­nana et Andry Rajoelina, se sont affichés ensemble et côte-à-côte lors d’un événement public.

Les quatre anciens présidents ont été placés juste en dessous du couple présidentiel, dans la tribune officielle. La cordialité, de rigueur dans pareil événement, n’a toutefois, pas suffi à réchauffer l’ambiance des retrou­vailles. Aucun des chefs d’État n’ayant eu de regard pour l’autre, chacun fixant l’horizon, ou restant le nez dans le livret de messe. Les gardes du corps que certains ont placé juste à leurs côtés s’assuraient, également, d’éviter les contacts directs.

Vu l’hostilité entre les cinq Présidents, avoir réussi à contenir ces énormes égos dans ce petit périmètre est déjà une prouesse. Les chefs d’institution ont, également, répondu présents à l’invitation de l’église catholique tout comme les anciens hauts responsables étatiques. Pour la première fois, depuis son éviction de Mahazoarivo, le général Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre, s’est lui aussi, affiché à un événement public.

à l’instar des milliers de fidèles présents, à Mahama­sina, hier, les personnalités politiques, fervents croyants de l’église catholique, n’étaient pas en reste à l’exemple d’Edgard Razafindravahy, chef de file du parti Arche de la nation – Antoka sy dinan’ny Nosy (ADN).

Durant son homélie basée sur l’évangile de saint Mathieu, le cardinal Parolin, dans son homélie, a mis l’accent sur « la béatitude ». À lui de dire « la béatitude doit se vivre (…) faire de la béatitude un programme de vie », de tous les acteurs de la société, notamment, les institutions étatiques.

Rappelant les écrits saints, « heureux sont ceux qui ont une âme de pauvre. Bien heureux les doux », le secrétaire d’État du Vatican souligne qu’ici, la pauvreté va au-delà de la classe sociale. Il s’agit « d’une attitude contre l’autosuffisance (…) d’être plus attentif aux autres, d’être enfant de paix ». Destiné à l’ensemble des fidèles, l’essence du prêche d’hier, pourrait avoir une sonorité particulière pour les acteurs politiques dont les ressentiments mutuels et l’avidité de certains, mettent à mal la nation entière.

C’est ainsi que, dans sa prise de parole, monseigneur Razanakolona a rappelé que face à une situation socio-économique où règne la misère « et renforce la tendance à un renfermement sur soi, où la religion risque de ne devenir qu’une simple habitude, l’église ne peut pas rester indifférent, ne peut pas regarder de haut ».

Garry Fabrice Ranaivoson