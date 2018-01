Les Jeux africains de la Jeunesse figurent comme un des évènements phares des jeunes sportifs africains. Les préparatifs tardent pour le clan malgache.

C’est parti pour la saison sportive 2018. L’évènement phare qui retiendra l’attention du monde sportif africain sera les Jeux africains de la jeunesse 2018 qui se joueront à Alger en Algérie du 19 au 28 juillet.

« Une réunion des chefs de mission des délégations africaines pour les Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) aura lieu les 28, 29 et 30 janvier à Alger » a indiqué au mois de décembre le président par intérim de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et patron du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf. Cette décision fait suite à la réunion de coordination au Caire regroupant l’ACNOA, l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), le COA et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au sujet des préparatifs aux JAJ.

Logiquement, les responsables des cinquante quatre pays membres seront présents à cette réunion qui sera la première. Les chefs de mission seront informés de l’état d’avancement des préparatifs des JAJ-2018 par le Comité d’organisation (COJAJ).

Pour Madagascar, on ne sait pas pour le moment si un représentant malgache fera le déplacement à Alger pour cette réunion des chefs de mission des délégations africaines. On parle ici de responsabilité du comité olympique malgache qui, normalement, devrait réagir dans les jours qui viennent sur cette éventuelle participation de Madagascar.

Présence oblige

On sait par contre que Madagascar sera bien présent durant ces JAJ. « Madagascar a déjà fait l’objet d’une participation aux JAJ et aux Jeux olympiques de la Jeunesse par l’intermédiaire d’une lettre officielle », explique Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral au niveau du ministère de la jeunesse et des sports.

Pour les JAJ d’Alger, vingt-deux disciplines olympiques et deux non olympiques seront jouées. Les disciplines olympiques sont l’athlétisme, l’aviron, le badminton, la boxe, le canoë, le cyclisme, l’escrime, le football, le judo, la lutte, la natation, le rugby, le tennis, le tennis de table, le beach volley, la gymnastique, l’haltérophilie, le handball, la voile, le volley-ball, le taekwondo et l’équitation. Les deux autres disciplines non-olympiques seront le basket-ball trois contre trois et le karaté qui va intégrer les Jeux olympiques en 2020.

Par rapport à la dernière édition de Gaborone au Botswana en 2014, l’édition d’Alger connaîtra donc l’intégration du basket-ball trois contre trois, du beach volley et de la voile contre une suppression du triathlon, du netball, du golf ainsi que du basket-ball.

Les fédérations sportives concernées par ces JAJ n’ont pas encore été sollicitées par le Comité national olympique malgache (COM) ou par le ministère de la Jeunesse et des sports. Ces entités décideront de la participation de la délégation malgache. Ils décideront du nombre de disciplines auxquelles Madagascar fera l’objet d’une participation.

Les Jeux africains de la Jeunesse d’été d’Alger seront qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine du 11 au 23 septembre et seront répartis en deux catégories. Les 14,15 et 16 ans d’un côté et les 17 et 18 ans de l’autre. Aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Nanjing – Chine, Madagascar a été représenté par le coureur Isidore Ralaimihaja, par l’haltérophile Ny Hasina Andriamihantantsoa, par le nageur Lalanomena Andrianirina et par le judoka Mihanta Andriamifehy.

Dina Razafimahatratra