Passé de 25 à 50 mètres et de Plateau Caillou au Chaudron, le meeting de l’océan Indien n’accueillera pas de stars. Elle offre plus de possibilités sportives aux Réunionnais.

Il n’y aura pas cette année de Laure Manaudou, Alain Bernard, Amaury Leveaux, Jeremy Stavius, Frédéric Bousquet, Camille Lacourt ou Charlotte Bonnet. Pas de Katinka Hosszu, Paul Biedermann, Britta Steffen, Ranomi Kromowidjodjo, Peter Van den Hoogenband ou Camelia Potec. Pas de stars nationales. Pas de stars internationales non plus. Et pas de discussion avec Jean-Claude Caussanel pour nous signifier que même réduit, le plateau restait garni chaque année qui passait.

Une taquinerie envers le président de la Ligue durant 20 ans qui mérite les éloges pour tout ce qu’il a fait pour la natation réunionnaise et les stars qu’il a amenées à elle pendant deux décennies. Il a passé la main alors qu’il les a toujours sorties de ses poches pour déposer des cadeaux au pied du sapin au lendemain de Noël.

Et avec son départ a été tournée une large page du Meeting de l’océan Indien garni de lettres d’or. L’orga­nisation et les temps ont changé. Franck Schott, accompagné l’an passé par Jean-Claude Caussanel, en a pris les rênes. Avec une première décision forte du CTR.

Plus grand

Déplacer le meeting de l’écrin de Plateau Caillou à la piscine du Chaudron. Et donc faire passer le MOI d’un bassin de 25 à 50 mètres. Plus grand, avec un parterre de stars au mètre carré plus que réduit. Au rayon invité, on comptera cette année pour tête de gondole l’habitué Marc-Antoine Olivier, arrivé blessé et qui espère s’aligner en eau libre dimanche, et le club des Dauphins du TOEC, où l’on retrouve Lorys Bourelly et la Kréopolitaine Alizée Morel.

Le meeting s’est ainsi recentré sur les voisins (Madagascar, Maurice), les fidèles Kréopolitains (Pierre-Yves Desprez, Chloé Ferla, Millian Boucher, Jean-Patrick Bernet) et des ambitions sportives pour les locaux.

Si les stars ne seront pas au rendez-vous, les performances sont attendues pour les espoirs locaux, qui reviendront peut être dans quelques années dans un Meeting de l’océan Indien en tête d’affiche.

© JIR