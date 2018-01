La participation des opérateurs malgaches au salon des pierres précieuses en Inde est une réussite. Le déplacement en vaut la peine.

Vedette. Quelques couacs se sont fait ressentir dans l’organisation du déplacement des opérateurs en petites mines de Vakinankaratra, d’ Analamanga et d’Androy pour l’Inde, la semaine dernière. Ceux-ci étaient contraints de se disperser en trois vagues de départ. Mais ils sont bel et bien présents au salon. Ils sont même les vedettes du « Rough Gemstones show » vu leur nombre, et qu’ils occupent seize stands sur les vingt-sept, mis en place à l’Hôtel Marriot de Jaipur, dans l’État de Rajasthan.

En outre, les opérateurs malgaches, rien que lors de la première journée, hier, le jour d’ouverture du salon, ont déjà contracté des commandes. Près de huit cent kilos de pierres brutes, gemmes, fines et taillées y sont exposés, aux côtés d’autres pays participants comme l’Afghanistan, l’Ethiopie, le Canada, la Thaïlande, la Tanzanie et la Zambie, durant le salon qui se tiendra jusqu’à demain.

Jaipur, la ville des industries minières dans ce pays du Taj mahal, expert en joaillerie et plus gros consommateurs de pierres précieuses au monde. Les clients et spécialistes indiens sont directement entrés en contact avec les opérateurs des petites mines, représentant Madagascar. « L’objectif est de contourner les intermédiaires et de permettre un partenariat direct sur le long terme entre les clients indiens et les opérateurs malgaches », précise Andriantsira, président du Conseil national des Mines (CNM), organisme du ministère auprès de la présidence en charge des Mines et du pétrole (MPMP), responsable de la promotion des conditions de travail et conditions de vie des opérateurs en petites mines.

Politique minière

Pour rappel, des séances de sensibilisation ont été entamées en amont jusque dans les localités les plus reculées de Madagascar pour que ces acteurs miniers des petites mines s’imprègnent de la législation minière et de l’environnement minier en général, en leur proposant une communication internationale en marketing et en recherche de marchés comme le salon de Jaipur. The « Gem and Jewellery Export Promotion Council » (GJEPC), l’agence d’exportation du ministère du Commerce indien a alors invité la partie malgache à ce salon international afin de promouvoir les potentialités en pierres et le savoir-faire des Malgaches dans le domaine.

« C’est une grande opportunité pour les opérateurs malgaches. La participation à un salon professionnel de ce genre répond aux besoins du processus d’application de la stratégie sur la politique minière à Madagascar », entend confirmer Jacky Bezokiny, directeur de cabinet du MPMP, présent au salon avec quelques directeurs du ministère. Près de sept-cent personnes sont attendues visiter ce salon des pierres précieuses à Jaipur, en Inde.

Mirana Ihariliva