Le Centre malgache de la canne et du Sucre (CMCS) a obtenu un prêt de trois milliards d’ariary, de la part de la Bank of Africa, pour entamer la première phase de reprise d’activités. Celle-ci consiste à démarrer la culture de la canne à sucre à Brickaville. Le lancement a été effectué cette semaine, en vue de la récolte au mois de juin, période de la campagne sucrière. Après le site de production de Nosy Be, celui de Brickaville, s’étendant sur 400 ha, devrait se remettre sur les rails incessamment.