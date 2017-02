L’émission de télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » accroche le public de la RTA depuis deux semaines. Une véritable aubaine pour les 24 candidats qui ont surmonté les épreuves.

Un rendez-vous exceptionnel à suivre au quotidien sur la chaine de la Ratdio television Analamanga (RTA) depuis plus de deux semaines, le télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » continue à émerveiller le public mélomane de la Grande île par la créativité et le talent de ses concurrents. Une véritable exception en matière de divertissement audiovisuel, l’émission entamera prochainement sa phase finale au-delà de la deuxième sélection de ses candidats qui a été diffusée samedi dernier.

Porté par un jury de prestige, d’expérience et de renom, le télé-crochet surprend aussi bien qu’il envoûte ses participants. Il illustre brillamment la passion et la persévérance des jeunes artistes qui souhaitent faire valoir leurs créations. S’ils étaient plus d’une centaine au départ, originaires, entre autres, d’Antsirabe, Toamasina, Mahajanga et Antananarivo, ils ne sont plus, désormais, que 24 à s’élancer pour les huitièmes de finale qui seront diffusées ce 4 mars à partir de 20h30, sur la RTA. « Ce concours est pour nous une aubaine, une manière de nous redécouvrir. D’autant plus que d’entrée, on a tous un bon niveau et qu’on a déjà nos propres compositions. On donne tous le meilleur de nous-mêmes. On apprend autant du jury que de chacun de nous-mêmes » confie Koloina Sandrinah Rakotomanga, la seule fille en compétition avec sa chanson « Dada tiako ».

Fierté et patriotisme

« Pour ma part, c’est un plaisir de participer à ce télé-crochet, car il me permet de véhiculer librement cet attachement que j’ai pour la culture du terroir, à l’instar des mélodies paysannes ornées d’humilité qu’Erick Manana se plaît toujours à chanter », souligne Tsiaro Rakotoarimanana avec sa chanson « Iny ambanivolo iny ».

Fédérateur de talents, enjoué, et resplendissant d’un folklore propre aux valeurs musicales et culturelles du pays, « Feo tokana, gitara iray » s’affirme comme une plateforme inédite initiée par la chaîne RTA. Ceci cadre avec la célébration des 40 ans de scène d’Erick Manana qui parraine l’émission. De quoi susciter encore plus l’engouement des concurrents à aller de l’avant, puisque le premier prix du concours consiste à partager la scène avec ce chanteur qu’ils affectionnent particulièrement. Cette occasion exceptionnelle aura lieu sur la scène du Casino de Paris, le 12 mai. Un privilège que le grand gagnant aura le plaisir de savourer.

De leur côté, au fil de l’aventure, tous les concurrents à « Feo tokana, gitara iray » ont déjà la chance de se faire connaître du grand public tout au long de la diffusion. « Je suis plus que fier de l’intérêt que ces jeunes portent à ce genre de musique. Je suis content de découvrir, qu’il y a encore une jeunesse soucieuse de faire valoir son vrai potentiel et son attachement pour sa patrie, en ayant la même vision que nous les aînés », affirme Dama, membre du jury.

La suite de l’aventure « Feo tokana, gitara iray » est à suivre sur la RTA au quotidien à partir de 19h30.

Rendez-vous est donné ce samedi pour les huitièmes de finale dès 20h30. Princio et Randran-Telo seront les invités, tandis que Heritiana du groupe Rebika et l’illustre bassiste Fanaiky accompagneront Kolibera, cette fois-ci en tant que membres du jury.

Andry Patrick Rakotondrazaka